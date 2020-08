Happy brithday Sean!

I 90 anni di Connery: da 007 a «Marnie», l’omaggio di Sky Festa di compleanno per l’attore con i suoi film indimenticabili, dai primi Bond a «Gli intoccabili» di Maurizio Porro I 90 anni di Connery: da 007 a «Marnie», l'omaggio di Skyshadow Inizia da oggi e per tutta la settimana una grande festa di compleanno per il neo 90enne Sean Connery: Sky Cinema Collection programmerà per tutto il giorno una raccolta di molti dei suoi film, partendo naturalmente dai primi e indimenticabili «007» di Terence Young, ma anche con «Gli intoccabili» di De Palma, «Casa Russia» di Schepisi, «Il primo cavaliere» di Zucker, «1855 - La prima grande rapina al treno» e poi anche il western «Shalako», «Scoprendo Forrester» di Van Sant dove interpreta uno scrittore misantropo ispirato a Salinger, e bellissimi film di Milius («Il vento e il leone») e di Huston («L’uomo che volle farsi re»). Una raccolta quindi molto corposa delle varie facce di uno straordinario attoreConneryche ha baciato le più belle donne e lavorato con grandi registi come Hitchcock («Marnie»), Lumet («La collina del disonore»), Milius («Il vento e il leone»), Lester e Huston; la riduzione del Nome della rosa ed era sul primo Orient Express della Christie. Piatto forte di questa settimana saranno i suoi famosi Bond, i primi sei titoli dal ’62, quando ancora non era popolare Ian Fleming, fino al ’71 («Una cascata di diamanti»), oltre a «Mai dire mai», ritorno fuori collana dell’83. Oggi i primi due capitoli, in epoca di guerra fredda, di Terence Young «007 Licenza di uccidere» e «Dalla Russia con amore» (uno dei migliori), gli inizi della più lunga saga di cinema di cui ora attendiamo il 25esimo e nuovo capitolo con Daniel Craig «No time to die». Ma gli intrighi più gustosi sono quelli dei primi Bond (Young è stato il miglior regista, seguito a ruota da Sam Mendes), quando ogni trovata tecnologica sui gadget e l’auto dell’agente segreto di sua maestà (Elisabetta) provocavano stupore in platea almeno quanto l’apparizione in bikini di Ursula Andress. Nel secondo capitolo, molto ferroviario, memorabile la partecipazione di Lotte Lenya, vedova Weill, col pugnale nella scarpa.