HENA presenta il suo singolo a Radio San Marino: "Prossima vita"

Hena, classe ’98, nasce a Riccione. Figlio di due musicisti, Saverio Nafta Gallucci, pianista e compositore jazz, ha lavorato con la Rai negli anni ’84/’88 nonché compositore di “ i due liocorni” e Anna Aiello, insegnante di musica e pianista classica eccellente. Trascorre gran parte della sua adolescenza nelle aule della loro scuola di musica dove impara a suonare molti strumenti, dalla batteria al pianoforte, fino a utilizzare la musica come via privilegiata di espressione.



Nella musica HENA trova il canale più completo per attraversare tutte le dimensioni dello spazio e del tempo tramite l’esperienza dell’assurdo. Il brano ‘Prossima Vita’ è stato scritto in una gelida notte di novembre. Parla di come le nostre vite siano collegate a quelle precedenti e a quelle future, della certezza che se ci siamo incontrati in questa vita e ci rincontreremo anche nella prossima. È un invito al pubblico a non temere le difficoltà relazionali e a legarsi profondamente a qualsiasi forma o persona incontriamo nel nostro percorso.

HENA - PROSSIMA VITA