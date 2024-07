Here we go! Soundtrack da Beverly Hills Cop

Con un campionamento noto come quello di "Axel F", originariamente scritto da Harold Faltermeyer nel 1985, arriva Here We Go! , brano che fa parte della colonna sonora del sequel di un blockbuster come Beverly Hills Cop, campione d'incassi di sempre con Eddie Murphy.

Dopo Where do we go now, rilasciato a gennaio, il rapper venticinquenne georgiano Lil Nas X mostra ancora una volta tutta la sua personalità, tra intense grancasse e ritmo trap nella sigla di chiusura di Axel F. Dice "... ero un po’ emozionato ma sono stato felice di farlo. Spero di non essere massacrato da persone che amano l’originale!”. Ma Murphy gli ha assicurato in un video sui social che questa cover è fantastica ed ha aggiunto: "...sono entusiasta di avere della nuova musica e di avere questo giovane fratello come protagonista"