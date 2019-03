Hit parade, Rkomi vola subito in testa

E' Dove gli occhi non arrivano, il nuovo album del rapper Rkomi, a debuttare subito in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni di Fimi-Gfk. Il secondo disco dell'artista, che vede la partecipazione di Elisa, Jovanotti, Sfera Ebbasta, Ghali, Carl Brave e Dardust, la supervisione artistica di Shablo e la regia di Charlie Charles, spodesta Ligabue, che è secondo con Start. Terza piazza per gli inossidabili Queen, che risalgono ancora nella top ten con Bohemian Rhapsody, colonna sonora del plurimpremiato biopic di Freddie Mercury. In quarta posizione si conferma Salmo con Playlist, seguito da Ultimo con Peter Pan. Risale di un gradino ed è sesto il rapper Lazza con Re Mida. Guadagnano quattro posizioni e tornano tra i primi dieci, al settimo posto, Lady Gaga e Bradley Cooper con la colonna sonora di A star is born. Chiudono la top ten, Mahmood, il vincitore di Sanremo, ottavo con Gioventù bruciata; il rapper romano Nayt, nono con il suo Raptus 3, terzo capitolo della trilogia iniziata nel 2015; e Ultimo, che con Pianeti recupera sei posizioni e questa settimana è decimo. Tra i vinili, da segnalare il debutto in cima alla classifica di Fleurs 20th, l'edizione limitata e numerata per i vent'anni di Fleurs - Esempi Affini di Scritture e Simili, che segna il ritorno sulla scena discografica di Franco Battiato, 74 anni appena compiuti, dopo molti mesi durante i quali erano circolate voci su una sua presunta grave malattia. Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 22 al 28 marzo 2019: 1) DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) START, LIGABUE (ZOO APERTO/WM ITALY-WMI) 3) BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.), QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC) 4) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY) 5) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES) 6) RE MIDA, LAZZA (333 MOB/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 7) A STAR IS BORN (O.S.T.), LADY GAGA E BRADLEY COOPER (VIRGIN- UNIVERSAL MUSIC) 8) GIOVENTU' BRUCIATA, MAHMOOD (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 9) RAPTUS 3, NAYT (JIVE-SONY) 10)PIANETI, ULTIMO (HONIRO-SONY) Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti: 1) CON CALMA, DADDY YANKEE FEAT. SNOW (VIRGIN-UNI) 2) CALMA (REMIX),PEDRO CAP FEAT. FARRUKO (SONY MUSIC LATIN-SME) 3) SOLDI, MAHMOOD (ISLAND-UNI) 4) PER UN MILIONE, BOOMDABASH (POLYDOR-UNI) 5) E' SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD) Questa la classifica dei vinili: 1) FLEURS 20TH ANNIVERSARY, FRANCO BATTIATO (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC) 2) REHAB, KETAMA126 (ASIAN FAKE-SONY MUSIC ENTERTAINMENT) 3) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC) 4) DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) GREATEST HITS, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC).