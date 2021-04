"Hollywood" il singolo di Sfera Ebbasta feat. Diplo

"Hollywood" è nuovo singolo estratto da "Famoso", ultimo album di Sfera Ebbasta. Un brano diverso da "Baby" e "Bottiglie privè", in primis per la partecipazione di Diplo che ne ha curato il beat, portando il cantante a sperimentare un suono nuovo più vicino al rock.

Quando tutti si sarebbero aspettati il solito pezzo EDM, Sfera ha sposato in pieno l'idea suggerita dal dj, produttore e rapper statunitense.









Il titolo ci racconta anche il luogo in cui è stato concepito il brano e del viaggio di Sfera negli Stati Uniti.

“In casa Diplo ha un studio pazzesco. La mia idea era fare un pezzo che suonasse un pochino rock perché sapevo che la gente si sarebbe aspettata il pezzo EDM e non volevo essere banale. Mi ha messo questo beat super figo e confesso che ci ho messo un po’ a scriverlo perché è diverso da quello che faccio di solito. Dal patio di casa vedevo la scritta ‘Hollywood’ e ho pensato che forse la cosa più banale potesse non essere così banale in fondo. Hollywood è un simbolo di status, di una vita che adesso mi rende felice“.

Sfera Ebbasta - Hollywood (Visual) ft. Diplo