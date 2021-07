MUSICA "Hot Summer" l'inedito di Prince Canzone, mai pubblicata e registrata dall'artista di Minneapolis nel 2010

"Hot Summer" l'inedito di Prince.

Si intitola "Hot Summer" la canzone, mai pubblicata prima d'ora, registrata dall'artista di Minneapolis nel 2010 è stata pubblicata. Prince l'aveva registrata 11 anni or sono, ora è stato reso disponibile e usato come anticipazione di "Welcome 2 America", il primo album postumo del Principe di Minneapolis scomparso a soli 57 anni il 21 aprile 2016. Il disco è composto da soli brani inediti, e sarà acquistabile dal prossimo 30 luglio. Prince lo registrò tra le pareti di Paisley Park,nel suo studio di registrazione, ma non lo diede mai alla pubblicazione.

Quindi è rimasto chiuso nei suoi cassetti fino ad oggi. Solo grazie alla decisione dei i suoi eredi ha potuto vedere la realizzazione. Hanno anche scelto di farlo attraverso un'operazione bizzarra ovvero pubblicandolo prima su TikTok, in modo che i ragazzini si divertissero a realizzare le loro clip in cui ballano sulle note delle hit del momento, quindi l'hanno rilasciata ufficialmente sulle piattaforme.

Rimane comunque il dubbio se il compianto artista di Minneapolis avrebbe apprezzato la mossa, lui che era notoriamente schivo, ai limiti della paranoia.





