Hotel di lusso in Centrale

La Stazione Centrale di Milano si prepara a cambiare volto con l’arrivo di un hotel di lusso al suo interno, una prima assoluta in Italia.

I lavori sono già partiti e riguardano spazi oggi inutilizzati tra piano terra, ammezzato e livelli superiori, un tempo occupati da attività commerciali.

Il progetto nasce dall’intesa tra Grandi Stazioni Retail e Pacini Group, che curerà posizionamento e gestione della struttura. L’hotel sarà legato a un grande marchio internazionale, il cui nome verrà svelato nei prossimi mesi.

A firmare l’architettura è lo studio Rma di Roberto Murgia, mentre il design degli interni è affidato a Marco Piva, entrambi protagonisti dell’hôtellerie di alto livello.

L’obiettivo è integrare lusso e comfort rispettando l’identità storica della stazione, attiva dal 1931. Con oltre 320mila passeggeri al giorno, Centrale diventerà così sempre più un luogo da vivere, non solo da attraversare.







