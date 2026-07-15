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Hotel di lusso in Centrale

Alla stazione di Milano sono iniziati i lavori di realizzazione di una struttura di accoglienza di lusso

di Roberto Bagazzoli
15 lug 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

La Stazione Centrale di Milano si prepara a cambiare volto con l’arrivo di un hotel di lusso al suo interno, una prima assoluta in Italia.

I lavori sono già partiti e riguardano spazi oggi inutilizzati tra piano terra, ammezzato e livelli superiori, un tempo occupati da attività commerciali.

Il progetto nasce dall’intesa tra Grandi Stazioni Retail e Pacini Group, che curerà posizionamento e gestione della struttura. L’hotel sarà legato a un grande marchio internazionale, il cui nome verrà svelato nei prossimi mesi.

A firmare l’architettura è lo studio Rma di Roberto Murgia, mentre il design degli interni è affidato a Marco Piva, entrambi protagonisti dell’hôtellerie di alto livello.

L’obiettivo è integrare lusso e comfort rispettando l’identità storica della stazione, attiva dal 1931. Con oltre 320mila passeggeri al giorno, Centrale diventerà così sempre più un luogo da vivere, non solo da attraversare.




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