Hotella Nutella in California

Nome: 'Hotella Nutella'. Apertura: in un fine settimana di gennaio 2020. Chiusura: il lunedì successivo.

E' una specie di temporary hotel californiano che verrà creato solo per premiare i vincitori di un concorso USA indetto dalla Ferrero. I concorrenti dovranno realizzare un video amatoriale per raccontare come la Nutella rallegri la loro mattinata, e di conseguenza il giorno intero visto che "chi ben comincia è a metà dell'opera".





Gli ambienti saranno colorati di rosso, bianco e marrone, appunto quelli che contraddistinguono la Nutella. Sul letto ci sarà una coperta con stampata l'immagine di un barattolone, i due cuscini avranno la forma di croissant, e sui muri la carta da parati sarà decorata da mini barattoli ovunque.

Anche il menù, dalla colazione alla cena, sarà a tema Nutella. Dalle foto del rendering finora disponibili si vede un ingresso a forma di barattolo gigante di Nutella, un cartello con la scritta Hotella Nutella e una bandiera con il logo della crema spalmabile.





Peccato sia temporaneo. Tantissimi golosoni nel mondo vi avrebbero soggiornato con entusiasmo!