Houseparty: il nuovo singolo di Annalisa.

"Houseparty", è il titolo, non casuale, dell'ultimo brano di Annalisa, una canzone che prende spunto proprio dal momento che stiamo vivendo, dove i nostri incontri sono per lo più virtuali e in cui abbiamo iniziato ad utilizzare in maniera sempre più costante app per effettuare video chat di gruppo. Houseparty è infatti una delle piattaforme più scaricate in questo periodo, luogo di incontri per dialogare con parenti e amici.

La copertina del brano incornicia una sorta di "festa casalinga" a cui partecipano personaggi reali e immaginari, il video ne continua la narrazione con uno stile surreale e insieme onirico. Fantasia e desiderio si amalgamano: il vicino di casa si avvicina a Wonder Woman, il fattorino del cibo d’asporto alla Regina Elisabetta, Elvis Presley a Daenerys Targaryen del Trono di Spade, gli alieni al cane e ai gatti di Annalisa, mentre l’unico a rimanere escluso è James Bond.

Si tratta di un modo alternativo di vivere i rapporti, così come ciò che ci circonda. E' la stessa Annalisa a darcene spiegazione: "Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione."

“Houseparty” , insieme a “Avocado Toast” e “Vento sulla luna” li ritroveremo nel nuovo album di inediti in uscita il 18 settembre. Per quel che riguarda invece “Il Party sulla luna “, la grande festa/concerto che sarebbe dovuta andare in scena il 4 maggio al Fabrique di Milano, è stata posticipata al prossimo 22 ottobre. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data.

Guarda il video di "Houseparty", Annalisa





