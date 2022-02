CURIOSITÀ Humor Inglese...da Regina Nonostante l'incombere dell'età e gli acciacchi che non la lasciano mai, Sua Maestà non perde la sua ironia

Humor Inglese...da Regina.

La Regina Elisabetta ha compiuto 95 anni dei quali 70 passati seduta sul trono della sua amata Inghilterra. Ma per il fisico il peso maggiore lo determinano i 95 che con gli acciacchi della vecchiaia lo confermano e si fanno sentire. Oggi Elisabetta, spero ci consenta la benevola confidenza, palesa una certa difficoltà nel reggersi sulle gambe, cosa che lei stessa ha candidamente ammesso all'ultimo incontro con i massimi vertici della Difesa, aggiungendo sempre con il suo sorriso sulle labbra, che anche il semplice spostarsi se è da sola può rappresentare un ostacolo non da poco. In Inghilterra intanto continuano a ritmi serrati i preparativi per i festeggiamenti del Giubileo di Platino che confermerà il record della permaneza sul trono di Elisabetta II.

Ma anche questa festa ha e avrà per la sovrana un retrogusto amaro dato dal fatto che per la prima volta accanto a lei a festeggiare non ci sarà Il Principe Filippo suo marito, scomparso meno di un anno fa, esattamente nell'aprile 2021. In tutto questo però Elisabetta mantiene la sua grandezza e prontezza di spirito non perdendo occasione per sfoggiare la sua ironia. Come a volerlo sottolineare, alla domanda dell’ufficiale di marina, come si sente? Sua Maestà ha risposto: “Come può vedere, non riesco a muovermi”. Anche l'apparire in pubblico con il bastone del Principe Filippo, per lei vistosamente troppo alto, ma guai a toccarglielo...è sintomo di non avere più alcuna remora a mostrarsi per come è.

Ci sono poi le vicende interne alla famiglia quelle che invece non la fanno sorridere, e sono le vicende legate alla Megxit, prima seguite poi dalle dichiarazioni di Meghan prima e di Harry poi. Le note vicende che vedono implicato il Principe Harry, la dipartita del suo amato Filippo, e dulcis in fundo le vicende del primogenito Andrea,alle prese con le accuse di violenza sessuale. E per non farsi mancare nulla l’indagine della polizia sulla Fondazione del principe Carlo. E' notizia di queste ore che è risultata positiva al covid...

In patria già da tempo si parla, di abdicazione da parte della sovrana, proprio a favore di Carlo, ma lei tiene duro e va avnti, con il bastone, il sorriso e la sua ironia e fa bene, perché lei è la Regina e lo sarà fino in fondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: