I 60 anni delle cabine per le fototessere.

Le possiamo definire le progenitrici dei selfie, in questo 2022 festeggiano il loro 60° compleanno le cabine per scattare le fototessere per i documenti a pochi spicci. Negli anni non si sono fatte spaventare dai progressi tecnologici andando verso il digitale. Evoluzione che l'ha portata comunque a mantenere la propria identità di fotografo fai-da-te adattandosi anche a quelle che sono le nuove esigenze.

Per festeggiare la ricorrenza, le cabine che si possono trovare ai lati delle strade, nelle stazioni ferroviarie o nei centri commerciali si sono rifatte il look. Facendo un pò di storia la prima cabina venne installata a Roma, nella Galleria Alberto Sordi, nel 1962 dalla Dedem Automatica di Ariccia. L'azienda l'aveva prodotta con tecnologia derivata da un'altra azienda inglese Photo-me e l'innovazione era stata accolta con entusiasmo.