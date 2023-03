“Don’t you worry”, perché loro sono “Simply the best” quando si tratta di farci ballare ed è questo il motivo per cui siamo certi che non ci deluderanno neanche stavolta.

35 milioni di album e 125 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, vincitori di 6 Grammy Awards, i Black Eyed Peas tornano alla carica con un nuovo singolo e stavolta lo fanno in tandem con Daddy Yankee, un altro di quegli artisti che sa come farci scendere in pista. Dal 1998, anno in cui si presentarono al grande pubblico, fino ad oggi, non hanno mai smesso di collezionare grandi risultati. Anzi, sono cresciuti esponenzialmente, in virtù della capacità di rimanere fedeli a se stessi e al proprio genere, stando, però, al passo con i tempi grazie a scelte intelligenti in termini di produzione e collaborazioni varie.









“Bailar Contigo”, questo il titolo del pezzo estratto dall' album "Elevation", si presenta benissimo fin da subito aprendo con il sample di uno dei brani più suonati e rappresentativi della disco anni ’90, Scatman, per poi lasciare spazio ad una perfetta sintesi fra un ritmo reggaeton, marchio di fabbrica di Daddy Yanke, ed il rap e le sonorità elettroniche tipiche dei Black Eyed Peas.

Questi ultimi, dopo aver scaldato il pubblico dell’Ariston durante la scorsa edizione Sanremese in una nuova formazione che ha visto Rey Soul prendere il posto di Fergie, si preparano a tornare in Italia la prossima estate con 4 date imperdibili: Torino (giovedì 13 luglio 2023, Sonic Park Stupinigi - Nichelino), Ferrara (venerdì 14 luglio 2023, Summer Vibez), Lecce (domenica 13 agosto 2023, Oversound Music Festival) e Olbia (lunedì 14 agosto 2023, Red Valley Festival).



i biglietti sono già in vendita su TicketOne. Inutile dire che, se vederli dal vivo almeno una volta rientra nella lista dei vostri desideri, è il caso di affrettarsi ad assicurarsene uno.