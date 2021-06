I Bon Jovi in concerto al cinema di Roberto Bagazzoli

Il lockdown ha avuto, tra le tante controindicazioni, quella di averci privato della musica dal vivo. Stadi chiusi, palchi spenti e star della musica che hanno cercato in qualche modo di “coccolare” i propri fans con esibizioni in streaming. L’arrivo della bella stagione però prevede l’allentamento dei provvedimenti “anti covid” e sono in tanti i musicisti che in un primo momento avevano gettato la spugna rinunciando ai live per questa stagione che stanno cercando di rimodulare i loro tour.

Molte grandi produzioni restano comunque al palo (Tiziano Ferro, Ligabue), altri invece con una decisione lampo hanno riprogrammato tutte le date, come Fiorella Mannoia, che in un primo momento aveva cancellato il tour.

In attesa di poter tornare a cantare con i nostri beniamini il cinema propone una valida alternativa momentanea a chi è in crisi da concerto live. Le sale cinematografiche sono tornate operative e allora preparatevi ad assistere ad un live strepitoso dei Bon Jovi. Solamente nei giorni 10 11 12 e 13 Giugno la Nexo Digital distribuisce nella sale il concerto “Encore Nights”, un intero concerto “inedito”.





