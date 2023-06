NEW PLAY I Boomdabash arruolano Paola e Chiara Un' estate a colpi di "Lambada" quella che vede insieme la band salentina esperta in tormentoni e la reginette delle hits anni '90

I Boomdabash arruolano Paola e Chiara.

Se dici estate, non puoi non dire Boomdabash!!!

Dopo “L’unica cosa che vuoi”, il gruppo salentino è infatti già tornato alla carica con un nuovo singolo, per realizzare il quale, come è spesso accaduto anche in passato, ha scelto di avvalersi della collaborazione femminile.

Due donne, due sorelle che negli anni ’90 hanno riscosso il loro bel successo e che oggi, alla soglia dei 50 anni splendidamente portati, sono riscese in pista più agguerrite che mai, scegliendo il palco del Festival di Sanremo come trampolino di questo nuovo lancio. Ovviamente sto parlando di Paola e Chiara.

[Banner_Google_ADS]



Il risultato di questa inedita formazione si intitola “Lambada”, un brano che mescola tinte dance, pop e raggaeton in pieno stile Boomdabash, con un tocco di sensualità, cifra distintiva anche del video che accompagna il pezzo stesso.

Per gli artisti salentini, a tre anni di distanza dal precedente, da Luglio in uscita anche il nuovo progetto discografico, "Venduti". Un ritorno importante che dichiara di voler esprimere la doppia anima dei Boomdabash fra brani freschi, ritmi incalzanti e parentesi musicali dal carattere più intimo.



Già 30 i dischi di platino per questa band che, tra un singolo e l'altro, è appena partita per il suo “Summer tour 2023 – The Party Specialist", una grande festa a cielo aperto che li vedrà spostarsi fino alla fine di Agosto lungo tutto lo stivale al ritmo di "Lambada".









I più letti della settimana: