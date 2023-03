NEW PLAY I "Capolavori Nascosti" di Lavezzi e Mogol "Una storia infinita" è il singolo che, impreziosito dalla voce di Cristina Di Pietro, ne anticipa l'uscita

I "Capolavori Nascosti" di Lavezzi e Mogol.

Compositore, cantautore, produttore discografico, Mario Lavezzi non ha certo bisogno di presentazioni. Una carriera musicale solida la sua, come solido è il legame che l'ha visto spesso al fianco di Mogol.

Molti i successi scritti a quattro mani per artisti come Dalla, Morandi, Vanoni, (tanto per citarne alcuni) poi diventati veri e propri successi, ma altrettanti o forse più quelli che, pur degni di nota, sono rimasti un po' nell'ombra.

Ecco perché i due hanno deciso di ripresentarli, raccogliendoli in un unico album dal titolo decisamente emblematico: “Capolavori nascosti”, contenente tredici brani più uno. Si perché ad accompagnare i pezzi già pubblicati, arriva anche un inedito, “Una storia infinita”, che vede accostarsi a quella di Lavezzi, la bellissima voce di Cristina Di Pietro.

Nota ai più per la sua partecipazione al talent The Voice, Cristina possiede anche grandi doti compositive e per questo, nonostante il brano non fosse nato come un duetto, Lavezzi ha voluto chiederle di provare ad aggiungere un'altra voce. Il risultato, neanche a dirlo, ha entusiasmato lo stesso Lavezzi che, scegliendola, le ha conferito quello che lei stessa ha definito un vero e proprio onore.

Nell'attesa che i “Capolavori nascosti” si svelino, allora, ci godiamo la poesia di questo singolo che racconta, con eleganza e dolcezza, di un amore che ha attraversato ostacoli e difficoltà, ma che, nonostante questo, trova ancora in sé la forza di brillare.











