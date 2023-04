CINEMA I cavalieri dello Zodiaco al cinema Pubblicato il trailer in Italiano del film dedicato alla saga manga "Saint Seiya" di Masami Kuruma

I cavalieri dello Zodiaco al cinema.

Mentre cresce l'attesa, Sony Pictures ha condiviso in rete il primo trailer italiano. Tratto dalla celebre serie animata, il film "I Cavalieri dello Zodiaco" porterà per la prima volta sul grande schermo la saga manga "Saint Seiya" di Masami Kuruma in live-action. Uscita prevista nelle sale cinematografiche italiane il 26, 27 e 28 giugno come evento speciale.



