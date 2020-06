CURIOSITÀ I chitarristi da sempre fra i preferiti dalle donne Ai vertici delle preferenze femminili ci sono gli uomini che sanno suonare la chitarra

Per fortuna, o purtroppo dipende se siete musicisti o no è tutto vero e ora ci sono ben due studi scientifici che avvalorano la tesi e ne danno la certezza. L'uomo che suona risulta essere più sexy e attira maggiormente le attenzioni del gentil sesso. In particolare pare sia la chitarra lo strumento che rende, chi la maneggia, irresistibilmente attraente e non solo per via dei chitarristi fighissimi delle rock band più famose come: Sting, Brian May o Eric Clapton ma il solo fatto di saper suonare la chitarra eserciterebbe un forte ascendente sulle donne.









Ora a conferma di quanto vi scrivo, e confortato da esperienze personali, arrivano due pubblicazioni sulla rivista "Pyschology of Music" riguadanti degli studi condotti dall' Università della Bretagna del Sud, dove si afferma che la chitarra avrebbe un forte richiamo sessuale per le donne. Come se non bastasse in un altra pubbòlicazione, questa volta di provenienza israeliana che conferma: l'uomo con la chitarra è molto più sexy agli occhi delle donne, andando addirittura in profondità delle motivazioni. Ce ne sarebbe una legata alla passione per la musica, che si esprimerebbe attraverso il talento, quindi lascierebbe intuire una maggiore intelligenza emigliori geni. Tutto questo inconsciamente nella mente femminile farebbe scaturire la valutazione della fertilità e del patrimonio ereditario. Un altra invece legata direttamente ad una semplice equazione: fama+successo=ricchezza, ponendo sullo stesso piedistallo chi sa suonare la chitarra alle rockstar più famose.





Ovviamente lo studio si riferisce all’attrazione iniziale e non è in grado di stabilire se poi la relazione avrà un seguito. Nei due studi non è mai stato richiesto di suonare la chitarra, ma solo di apparire in foto oppure di portarsela sulla spalla nel fodero. Siete interessati? Allora è meglio sappiate che prima è meglio se vi allenate un po’ prima di tentare l’approccio musicale, in quanto verrebbe vanificato tutto davanti ad una esibizione dove non si sa suonare o si è stonati.....





















