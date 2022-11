I cioccolatini della solidarietà

Sabato 12 novembre i volontari di Fondazione AIRC tornano nelle piazze delle nostre città con i Cioccolatini della Ricerca. Scegliendo una o più confezioni di Cioccolatini AIRC facciamo oggi un gesto concreto per cambiare il domani e arrivare insieme a costruire un futuro sempre più libero dal cancro. Il cancro resta un’emergenza, scienziati e medici non possono permettersi rallentamenti: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie. Per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di circa 5.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2022, di oltre 136 milioni di euro.

I Cioccolatini della Ricerca poi sono buoni due volte: perché il cioccolato fondente, in modica quantità, può portare benefici per la nostra salute, e perché sostengono il lavoro dei ricercatori impegnati a trovare le giuste cure per tutti i pazienti! Possiamo ordinarli ora anche su AIRC.IT per riceverli direttamente a casa o per fare una dolce sorpresa a distanza. Scopri la piazza più vicina con I Cioccolatini della Ricerca su airc.it