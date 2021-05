MUSICA I Coldplay escono con "Higher Power" e pubblicano un'anteprima su TikTok Il nuovo singolo uscirà il 7 maggio!

I Coldplay escono con "Higher Power" e pubblicano un'anteprima su TikTok.

Si intitola “Higher Power”, è la nuova canzone dei Coldplay e dopo aver incuriosito i fan con numerosi indizi sparsi per tutto il mondo, hanno annunciato l'uscita del singolo per il 7 maggio.

Ma le sorprese non finiscono qui, la band ha reso disponibile su TikTok il brano gli utenti per 24 ore e permesso loro di utilizzarlo all'interno dei video prodotti.

Per quel che riguarda l'album, al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma secondo alcune indiscrezioni, sarebbero presenti alla prossima edizione dei Brit Awards con un video registrato sul Tamigi. L'appuntamento è fissato per 11 maggio presso la O2 Arena di Londra di fronte a 4000 spettatori.

Ascolta qui un estratto direttamente dall’account ufficiale dei Coldplay.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: