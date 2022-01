I Coldplay ribadiscono: nel 2025 ci fermiamo

Annunciato a sorpresa qualche tempo fa, in tanti abbiamo sperato in una "butade" di Chris Martin, ma purtroppo è arrivata la conferma dallo stesso cantante dei Coldplay. Nel 2025 la band smetterà di incidere dischi in maniera definitiva. Martin, ospite all'Ellen DeGeneres Show, ha ribaditoi e confermato di volersi fermare con la produzione dei dischi dei Coldplay entro il 2025. Aggiungendo però che la band continuerà ad esibirsi dal vivo.

Attività che i Coldplay continueranno per non deludere, i tantisimi fan,ancora vogliosi di vedere i loro beniamini. Impossibile per il gruppo inglese rinunciare a chi ha permesso che il loro successo diventasse così grande, a chi ha fatto vendere loro 100 milioni di dischi, nei due decenni abbondanti di attività artistica. Ma non ci lasciano a mani vuote, si fa per dire, infatti i Coldplay hanno in cantiere almeno tre album, cosa confermata dallo stesso Martin nel corso dell’intervista, di questi uno dovrebbe essere la colona sonora di un musical, che Martin vorrebbe intitolare “East Side Story”, parafrasando nel titolo “West Side Story” di Leonard Bernstein, liberamente ispirato al “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare.

Consideriamolo un cadeau di ...arrivederci, speriamo!