FASHION I collant strappati da140 €uro Venduti da Gucci e stanno riscuotendo un grande successo tra le star e sono già sold out.

I collant strappati da140 €uro.

Viene effettivamente da chiedersi se il cattivo gusto sia l'unico a non passare mai di moda, passano gli anni, i secoli, ma lui è sempre pronto a stupirci in qualche modo. E ci riesce. A dargli una grossa mano questa volta ci ha pensato il web mettendo in primo piano i "famigerati" collant strappati di Gucci in vendita sul sito per la modica cifra di 140 euro. Sono in tutto e per tutto dei semplici collant neri, ma con vistose smagliature su tutta la lunghezza della gamba e anche un buco sopra al ginocchio.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Incredibile a dirsi ma stanno riscuotendo un enorme successo tra le star e sono già sold out. E' il peggior incubo della donna, ciò che di più teme al punto di tenere il cambio in borsetta nel caso si palesi. Ebbene il modello in circolazione, vuoi perché firmato Gucci, o non si capisce altro motivo, è già sold out e sta facendo discutere sui social. Ma soprattutto qual è la strategia che c’è dietro l’idea di vendere dei collant strappati? Poi, perché mettere in vendita un accessorio già rovinato? E se anche le signore fossero conquistate dal mood punk, non potrebbero strappare un paio di collant qualsiasi per conto loro? Il risultato non dovrebbe distanziarsi poi di molto dal modello Gucci, e per la spesa? Decisamente più economico lo strappo fatto in casa...cattivo gusto compreso!























I più letti della settimana: