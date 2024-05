NEW PLAY I Coma Cose raccontano "Malavita" Dopo un anno di silenzio discografico, la coppia formata da California e Fausto Lama, torna con un singolo diverso dal solito

I Coma Cose raccontano "Malavita".

Una donna dal passato burrascoso che sceglie di cambiare vita liberandosi dalla sue stesse prigioni, è la protagonista di "Malavita", il nuovo singolo dei Coma Cose.

Mandolini ed echi di flamenco si fondono ad un ritmo urban trascinante in questo pezzo dalle sonorità insolite per quello che è lo stile del duo.

Mark e Kremont firmano la produzione del brano che arriva dopo un anno di silenzio o quantomeno di silenzio pubblico. Il duo, che come sappiamo fa coppia fissa anche nella vita privata, ha infatti esplicitamente dichiarato di essersi preso del tempo per sé.

“Abbiamo passato lo scorso inverno ad aggiustare casa e a fare molta musica che non ci convinceva pienamente (…) Abbiamo capito semplicemente che non avevamo nulla di nuovo, 'di nostro' , che non avessimo già detto (…)”, queste le parole di California e Fausto Lama.

"Poi, però - hanno aggiunto - è arrivata l'illuminazione e la voglia di raccontare storie di altri" ed hanno deciso di farlo a partire da un primo capitolo chiamato, appunto, “Malavita”.









