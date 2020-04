CINEMA I Daft Punk firmano la musica di "Occhiali neri" di Dario Argento Il nuovo film del regista romano vede il duo francese a curarne le musiche

Di Dario Argento ricordiamo quasi tutti i film, ma è con tre in particolare che per un periodo era famoso come"l'Hitchcock italiano". Le pellicole sono "4 mosche di velluto grigio", "L'uccello dalle piume di cristallo" e il suo capolavoro assoluto "Profondo Rosso", alla colonna sonora del quale ci avevano pensato i Goblin, la storica band guidata da quel Claudio Simonetti, figlio di Enrico, famoso pianista, compositore, conduttore televisivo, attore, umorista, direttore d'orchestra e cantante, showman e bandleader italiano.









Ora il maestro del brivido torna al cinema con il suo ultimo film dal titolo "Occhiali neri", anche questa volta la scelta di chi curerà la parte musicale non poteva essere più felice. E' stata affidata infatti ai Daft Punk il duo francese di musica elettronica fondato dai parigini Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter che tornano sulla scena e lo fanno insieme al regista romano, firmando la colonna sonora.





La notizia arriva dallo stesso regista, che in un'intervista a Repubblica sul suo ultimo lavoro, ha raccontato anche il dettaglio, davvero speciale, riguardo le musiche. Lo scorso autunno Dario Argento, che manca dalla scena cinematografica dal 2012, anno di Dracula 3D, aveva rivelato parecchi dettagli del progetto televisivo intitolato "Longinus", pur confermando di essere al lavoro anche su due nuove pellicole, Occhiali neri e The Sandman con Iggy Pop. Da sempre estimatori del cinema firmato Dario Argento, venuti a sapere da amici francesi che girava un nuovo film gli hanno telefonato, dicendo senza mezzi termini: “Vogliamo lavorare con te”, “tra poco ti inviamo i primi brani”, sono entusiasti e verranno a Roma appena possono». Per il regista italiano, Occhiali neri, in cui reciterà anche la figlia Asia Argento, sarà il ritorno al giallo, perciò non ha voluto anticipare troppo. È un'avventura nella Roma notturna di una ragazza e di un bambino cinese. Nella seconda parte la fuga li porta nella campagna laziale rocciosa, cespugliosa. Le riprese dovevano iniziare a maggio, forse si partirà a settembre. Con il direttore della fotografia Luciano Tovoli, il regista passa pomeriggi a discutere su colori e atmosfere». Se per Dario Argento la musica è sempre stato un elemento importante nelle sue pellicole, anche per i Daft Punk il cinema rappresenta un legame particolare, a partire dalla consueta commistione tra musica e immagine ben rappresentata dai visual del duo. La prima vera colonna sonora di un film a firma Daft Punk, è quella del Tron: Legacy del 2010.





