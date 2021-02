I Daft Punk si dividono

Verrebbe da dire: "come se non ne avessimo abbastanza" anche i Daft Punk non proseguono la loro storia fatta di musica, la stessa che da 28 anni ce li ha fatti amare. Anche l'annuncio è in perfetto stile Daft, un video di ben 8 minuti dove si vede uno dei due componenti esplodere e un titolo molto eloquente: "Epilogue".









Per quasi trent’anni il duo francese formato da "Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter" è stato uno dei nomi più importanti del "french touch", la declinazione francese del pop elettronico, raggiungendo la vetta della classifica anche negli ultimi anni grazie alle collaborazioni con "Pharrell Williams" e "Nile Rodgers" degli Chic per Get Lucky e con "Giorgio Moroder" per Giorgio by Moroder. Al momento non sono ancora noti i motivi dello stop alla loro attività musicale come duo.