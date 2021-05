MUSICA I Duran Duran tornano a distanza di sei anni con "Invisible" Il video creato da un'intelligenza artificiale

I Duran Duran tornano a distanza di sei anni con "Invisible".

Nick Rhodes, co-fondatore e tastierista dei Duran Duran presenta il nuovo singolo Invisible, che segna il ritorno della band a sei anni di distanza, con queste parole: "È un brano musicale molto insolito. L'unione di tutti gli strumenti penso crei un suono globale che forse non avete mai sentito prima".

Si tratta del primo brano estratto dal nuovo progetto discografico in uscita il 22 ottobre prossimo intitolato "Future past". Quindicesimo album in studio per il gruppo che a partire dagli anni '80 ha fatto sognare i giovani di tutto il mondo. Per chi ha vissuto quegli anni ricorderà la storica la disputa tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet.

Un disco che si propone come innovativo, a partire dal video creato da un' intelligenza artificiale chiamata Huxley e presentato durante i Billboard Music Awards 2021, poco prima dell'esibizione televisiva in diretta da Londra il 23 maggio sulla NBC in Nord America.

[Banner_Google_ADS]



Nel progetto compaiono produttori come Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson ed ospiti speciali come il chitarrista dei Blur Graham Coxon, l'ex pianista di David Bowie Mike Garson e Lykke Li alla voce. Altri ospiti saranno svelati più avanti. Invisible è stato prodotto da Erol Alkan e Duran Duran e mixato da Mark "Spike" Stent.

Per quel che riguarda le esibizioni dal vivo, i Duran Duran hanno in programma tre concerti nel Regno Unito e durante una recente intervista hanno ribadito il loro affetto per l'Italia ed espresso il loro apprezzamento pubblicando dal profilo twitter di Simon Le Bon i complimenti ai Maneskin per la vittoria a Eurovision Song Contest di Rotterdam.





I più letti della settimana: