I fan di Ghost of Tsushima avviano una crowfunding

Ghost of Tsushima è un gioco di Sucker Punch era stato accolto in sordina in un primo momento, ha poi catturato il cuore dei giocatori ritagliandosi una fetta di mercato tutta sua, anche grazie alla meravigliosa e realistica cura delle ambientazioni dell'isola omonima. Arrivando a conquistarsi un posto particolare nel passato 2020. Ruolo importante ha ricoperto anche la storia che coinvolge sempre di più il giocatore con il svolgersi del gioco. Isola che verso la fine del 2020 a settembre per la precisione ha rischiato di vedere distrutte irreparabilmente le sue bellezze a seguito di un





I fan di questo gioco si sono immediatamente mobilitati per dare l'avvio ad una campagna crowfunding per restaurare ciò che le intemperie hanno devastato. L'Obbiettivo iniziale è stato posto a 5 milioni di yen (circa 39mila euro). La cifra servirebbe al restauro del cancello torii accanto al Santuario Watatsumi sull'isola di Tsushima distrutto dal tifone. I cancelli torii all'interno del videogioco, sono punti fondamentali, sono infatti, il passaggio verso i santuari dove il protagonista Jin può ottenere degli oggetti con cui far crescere e potenziare le proprie abilità o armi, e non ultimo ottenendo benefici utili al completamento delle missioni.





La popolarità e l'indice di apprezzamento del gioco "Ghost of Tsushima" hanno svolto un ruolo significativo nella riuscita e il successo del crowdfunding, arrivando a raccogliere 27.103.882 yen che in totale, oltre il 500% dell'importo originale. Al cambio la cifra ammonta a oltre 213mila euro.









La costruzione della nuovo cancello includerà inoltre un reliquiario dove compariranno i nomi dei sostenitori che hanno però donato somme superiori ai 10mila yen. I Lavori inizieranno ad aprile di quest'anno, ma in ottemperanza dei nuovi risvolti mondiali dovuti alla pandemia in corso, il progetto, se tutto va secondo i piani dovrebbe concludersi entro il prossimo agosto.