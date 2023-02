I gatti hanno poteri magici?

Miti e leggende ne parlano come un animale dotato di poteri magici. Il gatto in numerose correnti di pensiero diviene simbolo esoterico proprio per il fatto di essere dotato di una particolare sensibilità, che va oltre i cinque sensi e che all'uomo sembra essere preclusa.

Grazie a questo potere i felini sono in grado di intuire cose che normalmente sfuggono alla nostra percezione.