I giorni del 29, 30 e 31 gennaio sono considerati giorni più freddi di tutto l’anno e chiamati giorni della merla. Conoscete le leggende e le tradizioni legate a questo periodo dell’anno?

Ad oggi secondo le rilevazioni meteo in realtà gli ultimi tre giorni di gennaio non sono più i più freddi dell’anno, almeno per quanto riguarda il nostro Paese. Sappiamo che il clima sta cambiando in modo molto veloce, lo stiamo sperimentando in quest’inverno caratterizzato da temperature quasi primaverili e probabilmente nei decenni passati la fine di gennaio era davvero il momento più freddo dell’anno.

In alcune tradizioni si chiamano giorni della merla gli ultimi giorni di gennaio e il primo giorno di febbraio. Si tratta comunque di una fase abbastanza fredda, una sorta di culmine dell’inverno, dopo cui si può già cominciare a sperare in un innalzamento delle temperature in vista della primavera.