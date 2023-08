CURIOSITÀ I gonfiabili più desiderati di questa estate Il colore più cool è il bianco, confermate le mega dimensioni tante le novità creative in circolazione anche a prezzi stellari

I gonfiabili più desiderati di questa estate.

Dopo lo Stand Up Panddle rigorosamente gonfiabile, è il turno delle tavole dotate di motore elettrico, dei materassini e delle ciambelle gonfiabili più cool, il bianco è il colore dell’anno, oppure a forma di anello con diamante, ad esempio, per sorprendenti fidanzamenti estivi in spiaggia.

Desiderati da adulti, ragazzi e bebè di tutto il mondo, i gonfiabili sono l’accessorio dell’estate da sempre, sdoganati anche per luoghi non marini. Dai mobili gonfiabili di design come le poltrone, passando agli scivoli per le stanze da letto poi ci sono le borse del momento come le gonfiabili di Moschino.

Il materassino, arrotolato, che si trasforma anche in amaca galleggiante o in asciugamano morbido dotato di cuscinetto poggia- testa da usare nelle spiagge libere in barba al ‘caro lettino’ che interessa tutti i bagni della penisola, oppure nei parchi cittadini o in terrazza.

Per i più ricchi con le ville collocate sulle coste di buona parte del mondo, dotate di piscina a sfioro e panorami mozzafiato, i gonfiabili più cool sono quelli disegnati dall’americano originario di Los Angeles Oliver James Lilos che li realizza in tessuto resistente sfoderabile con ricambi inclusi. Si trovano nei negozi negli Hampton, Londra e Saint Tropez le collezioni online con spedizioni in tutto il mondo vanno dagli 800 ad oltre 1.100 euro a pezzo.

Per il mare da segnalare il giocattolo must per adulti e ragazzi del momento, ovvero lo stand up pandle gonfiabile che detiene anche per questa estate il posto numero uno della classifica dei giochi da spiaggia più battuti, si affianca il materassino gonfiabile.

Dopo i variopinti unicorni arcobaleno e le fette di pizza delle scorse estati, i più cool sono bianchi di qualunque forma anche in formato gigante. Come quelli del brand australiano SunnyLife: che propone cigni e materassini bianchissimi della nuova collezione che prevede anche il formato doppio da segnalare quello a forma di muso di un camper, con tanto di finestrino per guardare i fondali.

Ci sono poi le ciambelle, formato gigante, stile retrò e colori più sobri rispetto alla scorsa estate.



