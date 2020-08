I libri da colorare con le parolacce

Annoiati? Stanchi? Voglia di relax? Ci starebbe bene una bella passeggiata, oppure un momento tutto per sè, magari facendo un po' di cosiddetta "art therapy". In parole povere i famosi libri da colorare, che negli ultimi tempi troviamo nelle librerie oppure on line in versione adulta.





Pagine in bianco e nero con i tipici mandala da colorare "de gustibus" ma... abbelliti! si fa per dire, da parolacce, offese, infamie, dai più simpatici a quelli più heavy. Per rilassarsi e scaricare un po' di aggressività, divertendosi nel contempo





Insomma, unicorni, fiori e/o disegni geometrici tibetani, è vero, poco spirituali ma che fanno sorridere mentre si è impegnati a dipingere con attenzione e concentrazione, questi precisissimi schemi. E la mente si distrae a suon di parolacce. Ce n'è per tutti i gusti gli unicorni che gridano in coro "suc*" a quelli con gli orsetti coccolosi che mandano letteralmente a f*****o, senza dimenticare i gattini .