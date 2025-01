I live del 2025

Il 2025 ha in carico un fitto calendario di appuntamenti con la musica live che si concentrano durante l'estate, con gli artisti italiani del rock, del pop, della musica elettronica e del rap, ma anche con molte star internazionali.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, il 21 giugno Ligabue torna alla RCF Arena di Reggio Emilia per festeggiare i 30 anni di Certe notti e i 20 anni dal primo Campovolo, per poi replicare il 6 settembre alla Reggia di Caserta.

Non è da meno Vasco Rossi, che come tutti gli anni ha già polverizzato i biglietti per il consueto appuntamento con il Vasco Live 2025 che parte il 31 maggio da Torino, per toccare poi gli stadi di Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

All'Olimpico di Roma, il 14 giugno, sbarca anche Ed Sheeran, atteso nella capitale con il suo Mathematics Tour, che ripercorre le hit tratte dagli album matematici. A Milano, all'Ippodrdall'Italia.

In cartellone anche Justin Timberlake (2 giugno) e Dua Lipa (7 giugno). Il giorno dopo, l'8 giugno, è Billie Eilish, all'Unipol Arena di Bologna, ad attirare l'attenzione con la sua produzione elettronica dark-pop.

La leggenda del pop britannico Robbie Williams ha scelto lo stadio di Trieste come unica tappa italiana (17 luglio) del suo tour europeo che ripercorrerà la sua carriera di successo.

Dopo il momentaneo stop con conseguente rinvio, Bruce Springsteen è pronto ad infiammare di nuovo San Siro il 30 giugno e 3 luglio. Quattro date negli stadi, tra maggio e giugno, per gli Imagine Dragons con il Loom Tour. Folta la pattuglia degli italiani, oltre al Liga e al Kom.

Il primo ad accendere i palchi, già dal 4 marzo, è Jovanotti, che dopo la lunga pausa post incidente in bici, è pronto a far sprigionare tutta l'energia possibile nei palasport con il Palajova 2025: oltre 40 live, metà dei quali già sold out.

C'è attesa anche per Cesare Cremonini, in tour negli stadi per presentare l'ultimo album Alaska Baby e festeggiare 25 anni di carriera, 13 date da Lignano Sabbiadoro a Roma tra giugno e luglio.

A due anni dal successo live, anche Marco Mengoni è pronto a calcare di nuovo il palco degli stadi: 12 date da Lignano Sabbiadoro a Messina tra giugno e luglio. Zucchero, che ha concluso l'Overdose d'Amore World Tour attraversando tre continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, con oltre un milione di spettatori, nell'estate 2025 torna negli stadi italiani dal 19 gennaio ad Ancona, passando poi per Bari, Torino, Padova. Attesa anche una data a Roma.