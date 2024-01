NEW PLAY I "Malati di Gioia" di Sarafine Il singolo proposto dall'artista calabrese, è un invito ad uscire dagli schemi e a seguire se stessi piuttosto che il pensiero comune

I "Malati di Gioia" di Sarafine.

Lei è stata vincitrice della scorsa edizione di Xfactor e fra i motivi per i quali si è distanti c'è indubbiamente anche l'originalità della sua musica.

Il pezzo che ci presenta Sarafine, "Malati di Gioia", uscito di recente come singolo, è una sorta di sintesi di quelle che sono le aspettative vissute dalla generazione nata tra gli anni '80 e '90.

Una critica a quella che è la pressione sociale che questa ha subito per seguire un percorso convenzionale, fatto di università, posto fisso, matrimonio e famiglia ad ogni costo e racconta di come giovani senza talento evidente in determinati settori canonici, siano stati per questo poco considerati.

L'artista calabrese, che esprime se stessa attraverso la musica elettronica, condivide la propria esperienza, il proprio percorso, condividendo un sentimento fatto di senso del dovere e di momenti passati a sentirsi fuori luogo.

Invita quindi tutti ad aprirsi ad una gioia non convenzionale, fatta di giocosità e di scelte controtendenza al grido di “Malati di gioia, questo è il vostro show”.









