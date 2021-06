MUSICA I Maneskin primi in classifica negli Stati Uniti La band conquista l'Hard Rock Chart

I Maneskin primi in classifica negli Stati Uniti.

Dopo avere trionfato al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest di Rotterdam con la canzone "Zitti e buoni", i Maneskin non smettono di conquistare le vette delle più prestigiose classifiche mondiali.

Recentemente sono entrati nella Top Ten della classifica di vendite inglese con "I wanna be your slave", evento molto raro per una rock band italiana, per poi proseguire inarrestabili oltreoceano, negli Stati Uniti, primeggiando nella Billboard Hot Hard Rock Songs con oltre due milioni di stream.

"I Wanna Be Your Slave" si distingue inoltre nella chart Global Excl. U.S., una classifica che monitora i dati del mondo escludendo quelli degli Stati Uniti e sono anche 25esimi nella classifica Alternative.

Intanto in Italia la band romana detiene il secondo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana, dietro a Sangiovanni, il giovane cantautore uscito vincitore dall’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Mentre l'album ”Teatro dell’Ira Vol. I” è in classifica da 14 settimane.



Appena poche settimane fa il New York Times si chiedeva: "Possono conquistare il mondo?"

Pare proprio che questo sia il loro momento e che la loro carriera artistica stia procedendo a gonfie vele consolidando il proprio successo a livello internazionale, cosa che sicuramente verrà ulteriormente incrementata anche grazie alla collaborazione con un manager del calibro di Simon Cowell.

Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE





