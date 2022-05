I mattoncini diventano rock

Il mondo dei set lego continua il suo viaggio tra le icone della musica. L'ultimo in ordine di tempo è quello dedicato ai Rolling Stones. L'ennesima novità per tutti gli appassionati degli iconici mattoncini danesi diventa legame con quelli di questa band mitica vera essenza della musica rock. Una celebrazione dei 60 anni del gruppo capitanato da Mick Jagger che ha cambiato le sorti della musica. Una riproduzione fedele del loro iconico logo disegnato da John Pasche, per i Rolling Stones nel 1970. Le labbra e la lingua rosso vivo fecero il loro debutto ufficiale per la prima volta nell'album Stick Figers pubblicato nel 1971. Il nuovo set Lego si chiama: "The Rolling Stones LEGO® Art", è grande 57 cm x 47 cm ed è composto da 1.998 pezzi: quasi 2000 mattoncini da assemblare con pazienza e dedizione, poi tramite l'apposito QR Code sono disponibili quasi un’ora di contenuti audio, con i brani più celebri per un sottofondo motivante per completare l'opera.