NEW PLAY I Nothing But Thieves rilanciano “Dead Club City”, disco acclamatissimo dal pubblico, torna in una versione Deluxe che si arricchisce di ben tre inediti

I Nothing But Thieves rilanciano.

Ad anticipare la speciale versione Deluxe del loro ultimo concept album che ha conquistato critica e pubblico “Dead Club City” , i Nothing But Thieves hanno voluto lanciare il singolo "Oh No: He Said What?", registrato alla fine delle sessioni di scrittura del disco in questione ed in assoluto il preferito della band per sua stessa ammissione.

La versione originale di “Dead Club City”, uscita lo scorso anno, quarto album in studio del gruppo, ha raggiunto la prima posizione nella classifica di vendita del Regno Unito.

A questo successo ha fatto seguito un tour in UK da tutto esaurito, ma anche il 2024 sembra promettere bene per la band.

Il concept album, pubblicato ufficialmente ieri, racconta la vita di un club privato delle dimensioni di una città, popolato da diversi personaggi e animato storie e contesti narrativi vari che attingono da ciò che accade fuori dal club.

Questa nuova edizione include tre ulteriori capitoli, tre inediti, di cui "Oh No: He Said What?" è appunto il primo che ascoltiamo, in un tripudio di progressioni elettroniche e di atmosfere anni '80.









