I OneRepublic tornano con "Wanted"

Quest'anno hanno conquistato tutti con la loro "Rescue me" ed ora vogliono premiare i loro fan con un nuovo singolo: si chiama "Wanted", il brano degli OneRepublic, prodotto da Tedder, Brent Kutzle e Tyler Spry.

Un brano molto delicato in cui si parla dell’universale desiderio di sentirsi voluti, desiderati. Il tema si avvicina molto a quello di "Connection": “I just want to be wanted, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Like to know I’m crossing someone’s mind,” canta Ryan durante il ritornello.“I just wanna be someone that somebody needs. I just want to be more than a drop in the sea.”

“Voglio solo essere desiderato, mi farebbe piacere dell’amore, qualche volta. Voglio che qualcuno abbia bisogno di me. Come se qualcuno mi stesse pensando. Voglio solo essere qualcuno di cui qualcuno ha bisogno. Voglio essere di più di una semplice goccia nel mare”.

Nel video il gruppo si esibisce con gruppo di ballerine che danzano attorno a loro. E a voi piace questa canzone degli OneRepublic?