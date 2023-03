I passi per ogni stravizio

Il “contapassi” con l'avvento degli smartphone o gli smartwatch è diventato scontato. L'offerta di app che forniscono questo tipo di servizio, tra gratuite e a pagamento utilizzate da sportivi o semplici , seriali.

Tra quest'ultimi si nascondono coloro che faticano a smaltire qualche stravizio alcolico. Una delle app più scaricate ha deciso di riunire un gruppo di esperti e con loro realizzare una sorta di tabella che attraverso una sana camminata a ritmo, veloce riesca a bruciare i risultati di qualche eccesso.

Per quelli che cercano di mantenere il girovita sotto controllo qualche indicazione. Per smaltire una birretta da 0,500 ml ci vorrebbero 5385 passi, per chi ha sorseggiato del buon vino sono consigliati almeno 5575 passi.

Se avete il vizio di un flute di champagne ne basteranno 2520 per un gin tonic almeno 2650 passi. Bisogna tenere a mente che per avere uno stile di vita sano la vera sfida sono 10 mila passi.