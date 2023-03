I percorsi dell'amore

Come la trama di uno dei migliori film sentimentali inglesi, la storia di Chris e Michelle fa riflettere su quanto l'amore possa essere molto più vicino di quanto a volte si possa immaginare. 44 anni lui, 42 lei vivono entrambe a Nottinghamshire, entrambi rimasti single, ma con figli, anzi sono vicini di casa.

Mai uno sguardo rubato, mentre buttavano la spazzatura, nessuna scintilla scattata durante la riunione di condominio. I due si sono conosciuti su una chat e nemmeno di dating. L'uomo si trovava su un social network dedicato alla compravendita di oggetti tra persone che vivono nello stesso quartiere.

Uno scambio di oggetti tra vicini per vendere e acquistare e proprio su questo sito Chris ha visto la foto di Michelle e gli è scattato qualcosa al punto che le ha inviato un messaggio di saluto di buon vicinato.

Un sacco di cose in comune, da giovani frequentavano lo stesso parco, da adulti gli stessi locali, i figli nella stessa scuola. Per loro i tempi si sono maturati ora, nessuno dei due cercavano la storia duratura in quanto entrambe disillusi dalle storie precedenti.

E adesso? Qualcosa è scattato di sicuro e loro lo stanno vivendo felici e contenti.