I piccoli riti di Capodanno

Per l'ultima notte dell'anno ci sono quei piccoli riti che oggi sono diventati una certezza del cenone di capodanno. Recentemente la Coldiretti che ha indagato sulle abitudini degli italiani ha confermato che in testa alle preferenze sulla tavola di fine anno continuano a dominare le lenticchie portatrici di denaro, come l'uva che andrebbe consumata rigorosamente a fine pasto.

L'intimo rosso un po appannato in fatto di notorietà, continua comunque ad avere un mercato nelle versioni più fantasiose. La classifica delle preferenze del popolo italico vede saldamente in prima posizione le bollicine per il brindisi di benvenuto al nuovo anno, seguite dalle lenticchie sul podio in terza posizione gli immancabili cotechino e zampone.