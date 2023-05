CURIOSITÀ I Pokèmon usati per nominare le strade Accade a Las Vegas

Complice la velocissima espansione, la città di Las Vegas si trova in difficoltà per quanto riguarda la ricerca di nuovi nomi per le strade che interessano i nuovi quartieri che stanno sorgendo.

Inoltre, proprio rifacendosi alla normativa locale, pare che tra i parametri richiesti per la scelta del nome di ogni nuova via ci sia anche quello dell'originalità che dovrebbe essere presente in almeno due proposte.

E' stato proprio questo ad ispirare una società di costruzioni edilizie che ha deciso di prendere in considerazione un elenco per sua natura molto variegato e soprattutto abbondante: quello dei Pokèmon.

Da sempre passione di molti il mondo Pokèmon ben si presta ad essere utilizzato anche per l'edonomastica. Andrea Miller, manager della società di costruzioni Harmony Homes LL, durante un'intervista alla tv locale: "È davvero molto complicato trovare nuovi nomi in questa città".

