CURIOSITÀ I profumi che cambiano la vita Dalla pandemia in poi come sono cambiate le nostre abitudini? Parlando di profumi c'è un nuovo interesse da parte dei consumatori.

Tra i tanti cambiamenti che ci sono rimasti dalla pandemia siamo diventati profumo dipendenti c’è anche chi li usa in modo eclettico: anche dieci fragranze alla volta, mescolate tra loro come insegnano gli influencer sui social. La pandemia ha segnato il cambiamento provocando un incremento della ricerca di profumi per sentirsi meglio. Le fragranze, spruzzate addosso o in giro per le stanze di case ed uffici, stanno diventando sempre più importanti nel farci sentire meno ansiosi anche nel confronto con gli altri che abbiamo ripreso a frequentare assiduamente e a distanza ravvicinata.

Il 78% dei consumatori usa un profumo ogni giorno, il 48% ne sceglie da due a quattro, il 26% ne usa da sei a otto regolarmene e il 16% azzarda un mix eclettico di oltre 10 profumi, a seconda dell’umore del giorno. Si moltiplicano le essenze usate a scopo rilassante, contro stress, insonnia e le tensioni della vita contemporanea e il 2022 sembra essere proprio l’anno dell’essenza di rosa, il cui uso come ‘acqua’ pare risalga al 1370 da parte della regina d’Ungheria.



