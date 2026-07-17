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I prossimi eventi con Dragon Valley

17 lug 2026
I prossimi eventi con Dragon Valley

E' venuto a trovarci il dj e organizzatore di eventi Francesco "Batta", fa parte dell'associazione Rinascita Culturale e del collettivo Dragon Valley con il quale organizza eventi in location suggestive e non convenzionali. Ci ha raccontato i prossimi eventi in programma, si partirà il 30 Luglio con un dj set agli internazionali di Tennis, 8 & 9 Agosto al Parco Laiala con una serata insieme ad altre realtà musicali della repubblica, e poi è stata spoilerata questa data di Settembre della quale scopriremo qualcosa di più nelle prossime settimane. Riascolta la chiacchierata con Irol nel nostro Reaload!

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