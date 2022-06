I Queen ritrovano Freddie

Di tempo da quel 24 novembre 1991 ne è passato, ma il ricordo di Freddie Mercury e la sua mancanza non hanno mai smesso di farsi sentire. Come non è più la prima volta che un brano scritto e poi inciso da Freddie venga proposto al pubblico dopo la sua morte. Nel 1985 Mercury incide un album che lo vede senza la sua band storica al fianco, il titolo è "Mr Bad Guy". La nona traccia di questo lavoro solista si intitola "Living on my own" e nel 1993 grazie ad un abile remixaggio ad opera dei No More Brothers viene ripubblicato diventando un pezzo dance.









Come non citare poi nel 1995 "Made in Heaven" tutti pezzi inediti registrati da Mercury poco prima prima della sua morte e che rimane a tutt'oggi l'album di inediti dei Queen più venduto in assoluto nel Regno Unito. Nel 2014 esce la compilation "Queen forever", che comprendeva canzoni registrate negli Anni 80. Roger Taylor a proposito di questo album dice "Abbiamo trovato una piccola gemma di Freddie che avevamo dimenticato... ed è meravigliosa. Il brano a cui fa riferimento il batterista della band inglese è proprio "Face it alone" che avrebbe dovuto fare parte dell 'album "The Miracle, pubblicato nel 1989". Bryan May ha poi aggiunto: "L'abbiamo guardato molte volte e abbiamo pensato: 'Oh no, non riusciremo a salvarlo'. Ma il nostro meraviglioso team di ingegneri ha detto: 'Ok, possiamo fare questo e questo'. È stato come cucire insieme dei pezzi. È bellissimo. È commovente, un pezzo appassionato".



l batterista e il chitarrista della band lo hanno confermato durante una intervista alla Bbc Radio 2, il brano uscirà entro l'anno e il titolo sarà appunto "Face it alone".