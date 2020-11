I racconti a tema di “C come circo”

Le vostre storie a tema circense, a zoomma.news, che ospiterà i racconti a tema “C come circo”, ricevuti da che ha nel cassetto il sogno di leggere in pubblico il proprio racconto Tutti saranno pubblicati sul sito e rilanciati sulla pagina fb del Circo Letterario il nuovo format ideato da zoomma.news in collaborazione con il Castello del Circo di San Marino, al centro un’idea semplice e foriera di suggestioni profonde: nell’atmosfera particolare dello chapiteau gli autori si alternano, presentano i propri libri e si raccontano, solitamente una voce fuori campo ne legge gli estratti più incisivi ed emozionanti, a volte c’è anche la musica dal vivo a sottolineare l’emozione del momento. Il Circo è davvero un luogo magico all’interno del quale ciascuno trova la propria dimensione più vera e profonda, un posto del cuore che stimola riflessioni e sensazioni forti.

Ce ne ha parlato Carlo Gaggioli tra i fondatori di Circo Letterario