I reclusi del "Tan Hill Inn".

Il fine settimana, nel Regno Unito, è quasi un rito andare al pub e magari con amici bersi una birra o un alcolico qualsiasi. La scusa è che tenga caldi, soprattutto se fuori c’è la neve. A Fine serata, brilli quanto basta, ma sicuramente felici, si torna a casa. Per i 61 avventori del "Tan Hill Inn" famoso Pub di Richmond, lo scorso fine settimana non c’è stato il consueto ritorno nelle proprie dimore per via di una bufera di neve che lo ha sommerso dalla neve bloccando la porta d'ingresso e quindi d'uscita del locale.

Venerdì sera erano in 61 e tutti per ascoltare un cover band degli Oasis. Ma nessuno di loro si sarebbe immaginato di fare ritorno alla propria abitazione solo, si fa per dire, domenica sera quando finalmente sono giunti i soccorsi. Per fortuna il mangiare non è stato un problema, il gestore del Tan Hill aveva fatto scorta, lo stesso non si può dire per la birra. Nel senso che la scorta era stata fatta, ma visto la permanenza forzata, era arrivata agli sgoccioli per le tante bevute. La Birra dunque correva a fiumi possiamo dire, ne sono andati centinaia di litri, ma per fortuna a disposizione anche tanto buon cibo. Poi domenica sera tutto è tornato alla normalità, e quindi tutti a casa in tempo per le....partite!!!

Ah dimenticavo: il gruppo ha anche pensato di organizzare un nuovo ritrovo per l’anno prossimo.

Per la cronaca il pub si trova in una posizione del parco nazionale del Dales, nello Yorkshire che è il più alto d'Inghilterra, lo si trova a 528 metri sul livello del mare.













