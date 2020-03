ATTUALITÀ I rimproveri dei sindaci italiani con chi esce di casa Guarda il video!

I rimproveri dei sindaci italiani con chi esce di casa.

Anche il New York Times, parla dei rimproveri dei sindaci italiani che in questi giorni hanno a più riprese cercato di far rispettare l'ordinanza del governo ai propri cittadini.

Nonostante il divieto, molti italiani continuavano ad uscire di casa senza avere un motivo valido o una necessità giustificata, così sindaci e governatori hanno deciso di utilizzare la rete per comunicare in maniera più diretta con i cittadini indisciplinati.

Questi sfoghi sono stati raccolti in un video molto divertente che un utente italiano residente a Londra, con il nickname Protectheflames, ha diffuso su Twitter.

Nel video, vediamo:

Vincenzo De Luca, governatore della Campania

Cateno De Luca, sindaco di Messina

Antonio Decaro, sindaco di Bari

Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino

Antonio Tutolo, sindaco di Lucera

Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria







Fonte video: Corriere.it

I più letti della settimana: