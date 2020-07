CURIOSITÀ I Salotti letterari " parole e musica" di Portoverde L'Amerigo Vespucci raccontata dal DG della San Marino RTV Dott. Carlo Romeo

Prosegue la rassegna dei salotti letterari, "parole e musica" all'interno di Portoverde Eventi, curata da Alessandra Mularoni, con il patrocinio del comune di Misano. Il 21 Luglio protagonista il mare, ma da un punto di vista privilegiato, grazie al Direttore Generale della San Marino RTV, Dott. Carlo Romeo





saliremo idealmente a bordo della "Amerigo Vespucci" veliero della Marina Militare italiana costruito come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia navale. Smart Dinner in collaborazione con il Ristorante Osteria del Porto, di Romina Mari. Grazie a Ercolani Trasporti sponsor della serata.





