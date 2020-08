EVENTI I salotti letterari Parole e Musica di Portoverde Davide Steccanella ci parla de "Gli Sfiorati" una generazione nata troppo presto per la contestazione e tardi per la tecnologia

I salotti letterari Parole e Musica di Portoverde.

Martedì 4 Agosto protagonista del salotto letterario di Portoverde Eventi, organizzato da Alessandra Mularoni, l'avvocato Davide Steccanella con il libro "Gli Sfiorati" storia di una generazione a metà tra l'essere troppo in anticipo per la protesta, ma troppo in ritardo per la tecnologia. La musica vedrà di scena la lirica con la mezzosoprano Julia Samsonova e il baritono Daniele Girometti. Lo smart dinner ad opera del Ristorante Baracchino. Presenta la serata Fabrizio Raggi.

Si ricorda che in caso di maltempo la serata si svolgerà all'interno dei locali del Ristorante Baracchino con inizio smart dinner alle 19:30 e prosecuzione del salotto a partire dalle 21

