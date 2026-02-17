I Simpson? Per sempre!

Pochissime serie televisive possono dirsi iconiche quanto quella riguardante la famiglia Simpson, ancora meno sono tanto longeve.

Dal suo debutto in prima serata nel 1989, lo show ideato da Matt Groening oggi è arrivato alla 37esima stagione (ma è stato confermato fino alla 40esima) con oltre 800 episodi all’attivo, e il finale sembra ancora lontano.

Anzi, secondo le parole dello showrunner Matt Selman, il finale potrebbe non arrivare proprio mai.

Secondo quanto raccontato da Selman ai microfoni di The Wrap, Homer, Bart, Lisa, Maggie e Marge avranno ancora vita lunga: nei suoi piani, infatti, non vi sarebbe alcun finale della serie, nemmeno dopo la 40esima stagione.

“Circa un anno e mezzo fa abbiamo realizzato un episodio (il 36x01, “Il compleanno di Bart”) che era una specie di parodia del classico finale di serie.

Abbiamo inserito ogni possibile concept per un’ultima puntata in un unico episodio: è stato un po' il mio modo di dire che non ne faremo mai una vera e propria”, ha raccontato lo showrunner.

Per realizzare l’episodio in questione, la produzione ha scelto di utilizzare l’intelligenza artificiale, andando a mettere in scena tutta una serie di situazioni che avrebbero potuto creare un finale di serie adeguato: dalla morte del signor Burns alla chiusura del bar di Boe.

Tuttavia, l’idea non era assolutamente quella di dare un finale vero e proprio alla serie, ma anzi farne una parodia.







