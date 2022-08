Le vacanze per molti sono finite o stanno finendo. Ma dalle località di vacanza cosa si sono portati a casa gli Italiani come souvenir? Oltre un italiano su 2 (56%) in vacanza acquista prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2022, stagione segnata dall’aumento dei prezzi del carrello della spesa. Il risultato emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione del primo grande controesodo delle vacanze che sono finite per la stragrande maggioranza dei 35 milioni di italiani in viaggio durante l’estate.

Con le preoccupazioni sulla ripresa dell’inflazione in autunno appena il 21% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie, anche se la crisi spinge verso spese utili, con i prodotti tipici che vincono dunque su tutte le altre scelte. Tra le specialità più acquistate primeggiano a sorpresa i formaggi davanti a salumi, dolci, vino e olio extravergine d’oliva. Da segnalare anche il “ricordo virtuale” con quasi un italiano su due (42%) che ha postato sui social fotografie dei piatti consumati al ristorante o preparati in cucina durante le vacanze estive regolarmente, spesso o qualche volta.